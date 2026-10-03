20-vjeçarja Elvina ka nevojë për ndihmën e qytetarëve për trajtimin e leukemisë akute

Elvina Rexhepi, 20-vjeçare nga Loxha e Pejës, është diagnostikuar së fundmi me leukemi akute dhe për trajtimin e saj nevojitet ndërhyrje urgjente mjekësore në Turqi. Sipas familjarëve, kostoja e përgjithshme e trajtimit është vlerësuar në rreth 200 mijë euro. Nga kjo shumë, 70 për qind pritet të mbulohet nga shteti, ndërsa për pjesën e mbetur…

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03/10/2026 11:59

Elvina Rexhepi, 20-vjeçare nga Loxha e Pejës, është diagnostikuar së fundmi me leukemi akute dhe për trajtimin e saj nevojitet ndërhyrje urgjente mjekësore në Turqi.

Sipas familjarëve, kostoja e përgjithshme e trajtimit është vlerësuar në rreth 200 mijë euro. Nga kjo shumë, 70 për qind pritet të mbulohet nga shteti, ndërsa për pjesën e mbetur prej 60 mijë eurosh familja ka nevojë për ndihmën e qytetarëve.

Familjarët kanë bërë apel për solidaritet, duke theksuar se çdo kontribut, sado i vogël, mund të jetë i rëndësishëm për sigurimin e trajtimit të Elvinës.

“Çdo ndihmë financiare, sado e vogël, apo edhe shpërndarja e këtij lajmi, do të thotë shumë për Elvinën. Ju lutemi, ta ndihmojmë Elvinën ta kalojë këtë sfidë”, thuhet në apelin e familjes.

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