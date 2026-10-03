Austria zhvillon stërvitjen në “Fadil Vokrri”, një ditë para përballjes me Kosovën
Kombëtarja e Austrisë ka zhvilluar stërvitjen zyrtare në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, një ditë para ndeshjes ndaj Kosovës. Përfaqësuesja austriake zbriti në fushën e stadiumit për seancën e fundit stërvitore para sfidës, duke u përgatitur për përballjen e radhës ndaj “Dardanëve”. Kosova dhe Austria do të përballen në stadiumin “Fadil Vokrri”, në një ndeshje…
Sport
Kombëtarja e Austrisë ka zhvilluar stërvitjen zyrtare në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, një ditë para ndeshjes ndaj Kosovës.
Përfaqësuesja austriake zbriti në fushën e stadiumit për seancën e fundit stërvitore para sfidës, duke u përgatitur për përballjen e radhës ndaj “Dardanëve”.
Kosova dhe Austria do të përballen në stadiumin “Fadil Vokrri”, në një ndeshje që pritet të sjellë interesim të madh nga tifozët.
Ndeshja Kosovë–Austri zhvillohet të dielën në stadiumin “Fadil Vokrri”.