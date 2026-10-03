Gazetari Mentor Gjergjaj zgjidhet në krye të Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës
Mentor Gjergjaj është zgjedhur kryetar i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës (KMShK). Gjergjaj, kryeredaktor dhe bashkëthemelues i mediumit online Reporteri.net, do ta udhëheqë KMShK-në për një mandat njëvjeçar. Ai ka qenë më herët anëtar i Bordit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës.
Lajme
Mentor Gjergjaj është zgjedhur kryetar i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës (KMShK).
Gjergjaj, kryeredaktor dhe bashkëthemelues i mediumit online Reporteri.net, do ta udhëheqë KMShK-në për një mandat njëvjeçar.
Ai ka qenë më herët anëtar i Bordit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës.