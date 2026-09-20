Veterani Shyti për ish-krerët e UÇK-së: Liria erdhi nga këta vizionarë, trima dhe burrështetas

Veterani i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Bekim Shyti, ka marrë pjesë sonte në protestën në Prishtinë kundër vendimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë. Duke iu drejtuar protestuesve në sheshin “Skënderbeu”, Shyti ka folur për sakrificën e dëshmorëve dhe rolin e ish-krerëve të UÇK-së në rrugën drejt lirisë së Kosovës. “Sot kemi gjithandej varreza të…

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20/09/2026 22:27

Veterani i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Bekim Shyti, ka marrë pjesë sonte në protestën në Prishtinë kundër vendimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.

Duke iu drejtuar protestuesve në sheshin “Skënderbeu”, Shyti ka folur për sakrificën e dëshmorëve dhe rolin e ish-krerëve të UÇK-së në rrugën drejt lirisë së Kosovës.

“Sot kemi gjithandej varreza të dëshmorëve, e kemi lirinë, por liria erdhi nga këta vizionarë, nga këta trima dhe burrështetas, sepse këta kishin guximin dhe vizionin që të formojnë Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës”, ka deklaruar Shyti.

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