Veterani Shyti për ish-krerët e UÇK-së: Liria erdhi nga këta vizionarë, trima dhe burrështetas
Veterani i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Bekim Shyti, ka marrë pjesë sonte në protestën në Prishtinë kundër vendimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë. Duke iu drejtuar protestuesve në sheshin “Skënderbeu”, Shyti ka folur për sakrificën e dëshmorëve dhe rolin e ish-krerëve të UÇK-së në rrugën drejt lirisë së Kosovës. “Sot kemi gjithandej varreza të…
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Veterani i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Bekim Shyti, ka marrë pjesë sonte në protestën në Prishtinë kundër vendimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.
Duke iu drejtuar protestuesve në sheshin “Skënderbeu”, Shyti ka folur për sakrificën e dëshmorëve dhe rolin e ish-krerëve të UÇK-së në rrugën drejt lirisë së Kosovës.
“Sot kemi gjithandej varreza të dëshmorëve, e kemi lirinë, por liria erdhi nga këta vizionarë, nga këta trima dhe burrështetas, sepse këta kishin guximin dhe vizionin që të formojnë Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës”, ka deklaruar Shyti.
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