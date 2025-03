Sot dy ndeshje shumë interesante në Superligë, Gjilani e pret Prishtinë e Drita i shkon Dukagjinit në Klinë Superliga e Kosovës në futboll do të vazhdojë edhe sot me dy ndeshje që i përkasin javës së 25-të. Në Gjilan, Gjilani do të jetë nikoqir i Prishtinës, dy skuadra që po luftojnë për një vend në garat evropiane sezonin e ardhshëm. Gjilani aktualisht është i katërti me 34 pikë, kurse Prishtina e gjashta me…