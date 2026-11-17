Qeveria mban mbledhje elektronike, këto janë vendimet që i morën
Qeveria e Republikës së Kosovës ka mbajtur një mbledhje elektronike, në të cilën njofton se ka miratuar projektligje, nisma e kërkesa. Në mesin e vendimeve janë: – Miratuar Projektligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bankës Evropiane të Investimeve për Projektin e “Përmirësimit të…
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Qeveria e Republikës së Kosovës ka mbajtur një mbledhje elektronike, në të cilën njofton se ka miratuar projektligje, nisma e kërkesa.
Në mesin e vendimeve janë:
– Miratuar Projektligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bankës Evropiane të Investimeve për Projektin e “Përmirësimit të Pajisjeve Mjekësore dhe Infrastrukturës”. Kjo marrëveshje përfshin blerjen e pajisjeve të reja mjekësore, punimet infrastrukturore rehabilituese për instalimin e tyre, ngritjen e Njësisë së Zbatimit të Projektit (NJZP), asistencën teknike dhe trajnimin e ekipeve të inxhinierisë biomjekësore për mirëmbajtjen e këtyre aseteve. Ky projekt është në përputhje të plotë me prioritetet e Qeverisë për reformimin e sektorit të shëndetësisë dhe sigurimin e qasjes shëndetësore cilësore për të gjithë qytetarët.
– Miratuar Projektligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës për Projektin “Përmirësimi i Kujdesit Shëndetësor Sekondar dhe Terciar”. Kjo marrëveshje përfshin modernizimin dhe përmirësimin e pajisjeve mjekësore në gjashtë spitalet publike të përfshira në projekt, përshtatjen dhe rinovimin e infrastrukturës spitalore për të mundësuar instalimin dhe funksionimin e pajisjeve mjekësore, përfshirë pajisjet e teknologjisë së lartë, përmirësimin e kapaciteteve diagnostikuese dhe trajtuese të institucioneve publike shëndetësore, rritjen e qasjes së barabartë në shërbimet shëndetësore, veçanërisht për familjet e cenueshme dhe me të ardhura të ulëta që varen nga sistemi publik shëndetësor, mbështetjen e personelit shëndetësor dhe përmirësimin e qëndrueshmërisë së shërbimeve përmes mirëmbajtjes së pajisjeve dhe zhvillimit të kapaciteteve përkatëse.
– Miratuar Nismën për lidhjen e Marrëveshjes për Grant dhe Zbatim të Projektit ndërmjet Republikës së Kosovës, Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Prishtina”, si dhe KfW Frankfurt am Main, lidhur me projektin “Zhvillimi Urban i Përshtatur me Klimën – Ujërat e Zeza në Prishtinë”.
– Miratuar Nismën për lidhjen e Marrëveshjes së Grantit ndërmjet Republikës së Kosovës, KOSTT-it, dhe KfW Frankfurt am Main, për projektin “Përmirësimi i Rrjetit të Transmetimit”.
– Miratuar Nismën për lidhjen e Marrëveshjes së Grantit ndërmjet Republikës së Kosovës, Kompanisë për Menaxhimin e Deponive të Mbeturinave në Kosovë, dhe KfW Frankfurt am Main, për projektin “Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta II-IV (Kontributi i BE-së)”.
– Miratuar Nismën për lidhjen e Marrëveshjes së Kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim, për Projektin “Ndërtimi i Impiantit për Trajtimin e Ujërave të Zeza në Prishtinë”.
– Miratuar Nismën për lidhjen e Marrëveshjes së Grantit ndërmjet Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim, duke vepruar së bashku si Administrator i Komisionit Evropian, për Projektin e Fondit të Kosovës për Efiçiencë të Energjisë.
– Miratuar Kërkesën e Ministrisë së Financave për realizimin e kursimeve dhe ndarjeve buxhetore, sipas tabelave të paraqitura në Aneksin A (Kursimet) dhe Aneksin B (Ndarjet).
– Miratuar kërkesën për ndarjen e mjeteve buxhetore me qëllim të mbulimit të mungesës së mjeteve buxhetore të krijuar si rezultat i alokimit të parakohshëm.
– Miratuar Kërkesën e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal, Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Këshillit Prokurorial të Kosovës, dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për transferimin e mjeteve buxhetore deri në 25% të ndarjeve buxhetore të ndikuara negativisht.