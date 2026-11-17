Hoti me kritika ndaj Qeverisë: Anuluan projektin e gazit, paratë i orientuan për bateri që nuk prodhojnë energji
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Avdullah Hoti, ka kritikuar politikën energjetike të Qeverisë së Kosovës, pas njoftimit se projekti për bateritë e ruajtjes së energjisë është shtyrë deri në vitin 2029. Përmes një reagimi, Hoti ka rikujtuar anulimin e projektit të gazit dhe orientimin e mjeteve financiare drejt blerjes së baterive, duke thënë…
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Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Avdullah Hoti, ka kritikuar politikën energjetike të Qeverisë së Kosovës, pas njoftimit se projekti për bateritë e ruajtjes së energjisë është shtyrë deri në vitin 2029.
Përmes një reagimi, Hoti ka rikujtuar anulimin e projektit të gazit dhe orientimin e mjeteve financiare drejt blerjes së baterive, duke thënë se këto të fundit nuk prodhojnë energji, por vetëm e ruajnë atë.
Sipas tij, për të funksionalizuar një sistem të tillë, fillimisht duhet të sigurohen kapacitetet për prodhimin e energjisë elektrike.
“Projektin e gazit e anuluan. Mjetet i orientuan drejt blerjes së baterive, duke harruar një fakt themelor: bateritë nuk prodhojnë energji, por vetëm e ruajnë atë. Fillimisht duhet ta kesh energjinë për ta ruajtur!”, ka shkruar Hoti.
Ai ka kritikuar edhe shtyrjen e projektit të baterive deri në vitin 2029, duke e cilësuar këtë si dëshmi të vonesave në realizimin e projekteve energjetike.
“Tani njoftojnë se edhe projekti i baterive është shtyrë deri në vitin 2029. Pra, nga viti 2021 deri në vitin 2029, tetë vjet për të blerë disa bateri për ruajtjen e energjisë, ndërkohë që nuk kanë krijuar kapacitete të reja për prodhimin e saj”, ka deklaruar deputeti i LDK-së.
Në fund, Hoti e ka cilësuar këtë periudhë si bilanc të dështuar të politikës energjetike të Qeverisë.
“Tetë vjet pritje, projekte të anuluara dhe energji e paprodhuar. Ky është bilanci i politikës së tyre energjetike!”, ka përfunduar ai.