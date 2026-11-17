Ka nisur ndeshja Irlandë – Kosovë, dardanët kërkojnë pikën vendimtare në Dublin
Ka nisur përballja ndërmjet Irlandës dhe Kosovës, e vlefshme për xhiron e fundit të Grupit B3 të Ligës së Kombeve. Ndeshja po zhvillohet në stadiumin “Aviva” të Dublinit, ku përfaqësuesja e Kosovës synon të marrë të paktën një pikë për ta siguruar pozitën e dytë në grup dhe pjesëmarrjen në plejofin për promovim në Ligën…
Sport
Ka nisur përballja ndërmjet Irlandës dhe Kosovës, e vlefshme për xhiron e fundit të Grupit B3 të Ligës së Kombeve.
Ndeshja po zhvillohet në stadiumin “Aviva” të Dublinit, ku përfaqësuesja e Kosovës synon të marrë të paktën një pikë për ta siguruar pozitën e dytë në grup dhe pjesëmarrjen në plejofin për promovim në Ligën A.
Në anën tjetër, Irlanda hyn në këtë përballje me objektiv të qartë, pasi vetëm fitorja i mjafton për ta kaluar Kosovën në renditje.
Kujtojmë se ndeshjen e parë të zhvilluar në Prishtinë, Kosova e kishte fituar me rezultat 1-0.