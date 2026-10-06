“Nuk është e Sveçlës, është e shtetit”: Thirrje për të mos i ofenduar policët

Pas protestës së mbrëmshme, ku pati përplasje mes protestuesve dhe Policisë së Kosovës, është bërë thirrje për respekt ndaj pjesëtarëve të Policisë që ishin në kryerje të detyrës. Në reagim është theksuar se Policia e Kosovës nuk duhet të identifikohet me pushtetin apo me politikanët që janë në detyrë, pasi ajo është institucion i Republikës…

Lajme

06/10/2026 09:30

Pas protestës së mbrëmshme, ku pati përplasje mes protestuesve dhe Policisë së Kosovës, është bërë thirrje për respekt ndaj pjesëtarëve të Policisë që ishin në kryerje të detyrës.

Në reagim është theksuar se Policia e Kosovës nuk duhet të identifikohet me pushtetin apo me politikanët që janë në detyrë, pasi ajo është institucion i Republikës së Kosovës.

“Policia e Kosoves nuk eshte e Sveçles, as e Kurtit, as e cilitdo minister apo kryeminister qe sot apo neser ushtron pushtetin. Ajo eshte Policia e Republikes se Kosoves”, thuhet në reagimin e avokatit Besnik Berisha.

Sipas tij, gjatë protestës pjesëtarët e Policisë nuk u përballën vetëm me mjete piroteknike e sende të forta, por edhe me fyerje e sulme, ndërsa disa prej tyre u lënduan gjatë kryerjes së detyrës.

“E drejta per proteste eshte themelore. Ajo duhet mbrojtur edhe kur protesta drejtohet kunder Qeverise, Kuvendit apo cilitdo vendim politik. Por e drejta per proteste nuk perfshin te drejten per ta sulmuar, poshteruar apo lenduar policin qe ndodhet ne detyre”, ka shkruar Berisha.

Ai ka theksuar se pjesëtarët e Policisë nuk hartojnë politikat e Qeverisë dhe nuk përcaktojnë agjendat politike.

“Polici ne rresht nuk harton politikat e Qeverise. Ai nuk miraton ligje, nuk negocion marreveshje dhe nuk percakton agjenda politike. Detyra e tij eshte ta zbatoje ligjin dhe urdhrin e ligjshem brenda zinxhirit komandues”, thuhet në reagim.

Berisha ka thënë se Policia duhet të kritikohet kur gabon, por pjesëtarët e saj nuk duhet të identifikohen me politikanët që janë në pushtet.

“Policine duhet ta kritikojme kur gabon. Pushtetin duhet ta kritikojme kur tejkalon ligjin. Por policit nuk mund t’ia vendosim mbi uniforme emrin e politikanit qe rastesisht ndodhet sot ne pushtet”, ka shkruar ai.

“Respekt per secilin polic qe mbreme e kreu detyren me profesionalizem dhe u kthye ne shtepi i lenduar, i fyer apo i rraskapitur, por me uniformen e Republikes mbi supe.

Policia e Kosoves nuk eshte e askujt. Eshte e Kosoves”, përfundon reagimi. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 6, 2026

Protestat e sotme në Prishtinë, Komuna paralajmëron vonesa në transportin publik...

October 6, 2026

PDK mbledh Kryesinë në orën 10:00, sot skadon afati për zgjedhjen...

October 6, 2026

Krime lufte kundër popullatës civile, Policia arreston një të kërkuar në...

October 4, 2026

​“Ne jemi të gatshëm”, Zelensky: SHBA kërkon bisedime trepalëshe me Ukrainën...

October 4, 2026

Fadil Fazliu: Jusuf Shalaku-Cufa ishte njeri i urtë, gjakftohtë, trim e...

October 4, 2026

Trump: Pesë mijë dollarë për çdo amerikan nëse republikanët fitojnë zgjedhjet...

Lajme të fundit

Protestat e sotme në Prishtinë, Komuna paralajmëron vonesa...

PDK mbledh Kryesinë në orën 10:00, sot skadon...

Krime lufte kundër popullatës civile, Policia arreston një...

MASh demanton njoftimin për ndërprerjen e mësimit më...