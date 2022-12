Milani vazhdojnë të jenë optimistë për nënshkrimin e kontratës së re me Leaon Raportet vazhdojnë të sugjerojnë se Milani është optimistë se do të bien dakord për një kontratë të re me Rafael Leaon, pavarësisht interesimit nga Chelsea, Manchester United dhe Manchester City. 23-vjeçari është i lidhur me gjigantët e ‘San Siros’ deri në qershor 2024 dhe ka negociuar një marrëveshje të re për të paktën një vit,…