‘Marca’ konfirmon qëndrimin e francezit: Benzema ‘Se queda’ Karim Benzema nuk do të largohet nga Real Madridi këtë vit. Sulmuesi francez ka kontratë me gjigantin spanjoll deri në qershor të këtij viti, por nuk do të largohet nga ‘Santiago Bernabeu’. ‘Topi i Artë’ ka qenë i lidhur me një transferim stratosferikë në Arabinë Saudite, megjithatë këtë verë nuk do të ndodhë. Madje ishte…