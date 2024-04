Këngët e Dhurata Dorës pa dyshim do jenë hitet e kësaj vere – Çka po paralajmëron këngëtarja? Dhurata Dora pa dyshim se është ndër këngëtaret më të suksesshme dhe më të dashura për publikun, raporton lajmi.net. Sipas burimeve, Dhurata nuk do të ndalet më kaq. Ajo ka paralajmëruar edhe hite të reja. Madje, merret vesh se ajo bashkëpunimin e radhës mund ta ketë me një këngëtar të huaj. Se a do të…