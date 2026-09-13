Kuvendi thërret seancë në ora 14:00, sot pritet votimi i Qeverisë së re
Kuvendi i Kosovës ka thirrur seancë të jashtëzakonshme plenare për sot, ku në rend dite është zgjedhja e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Sipas njoftimit të Drejtorisë për Media dhe Marrëdhënie me Publikun, seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit, duke filluar nga ora 14:00. Në rendin e ditës është vetëm një pikë: “Zgjedhja…
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Kuvendi i Kosovës ka thirrur seancë të jashtëzakonshme plenare për sot, ku në rend dite është zgjedhja e Qeverisë së Republikës së Kosovës.
Sipas njoftimit të Drejtorisë për Media dhe Marrëdhënie me Publikun, seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit, duke filluar nga ora 14:00.
Në rendin e ditës është vetëm një pikë:
“Zgjedhja e Qeverisë së Republikës së Kosovës”.
Seanca vjen pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës, ndërsa Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar Albin Kurtin për mandatar për formimin e Qeverisë. /Lajmi.net/