Kuvendi thërret seancë në ora 14:00, sot pritet votimi i Qeverisë së re

Kuvendi i Kosovës ka thirrur seancë të jashtëzakonshme plenare për sot, ku në rend dite është zgjedhja e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Sipas njoftimit të Drejtorisë për Media dhe Marrëdhënie me Publikun, seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit, duke filluar nga ora 14:00. Në rendin e ditës është vetëm një pikë: “Zgjedhja…

Lajme

13/09/2026 13:44

Kuvendi i Kosovës ka thirrur seancë të jashtëzakonshme plenare për sot, ku në rend dite është zgjedhja e Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Sipas njoftimit të Drejtorisë për Media dhe Marrëdhënie me Publikun, seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit, duke filluar nga ora 14:00.

Në rendin e ditës është vetëm një pikë:

“Zgjedhja e Qeverisë së Republikës së Kosovës”.

Seanca vjen pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës, ndërsa Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar Albin Kurtin për mandatar për formimin e Qeverisë. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 13, 2026

Gruda: Kuvendi nuk është konstituuar, vetëm Kushtetuesja mund ta zgjidhë këtë...

September 13, 2026

Reshitaj: VV-ja nuk votoi kandidaten shqiptare, por votoi kandidaten e Listës...

September 13, 2026

Haxhiu cakton Albin Kurtin mandatar për formimin e Qeverisë së re

September 11, 2026

Trump: 11 shtatori nuk harrohet kurrë

September 11, 2026

Ndërron jetë princesha e Norvegjisë, dy ditë pasi mori pjesë në...

September 11, 2026

Nga Al-Kaida te “ujqit e vetmuar” dhe IA: Si ndryshoi terrorizmi...

Lajme të fundit

Gruda: Kuvendi nuk është konstituuar, vetëm Kushtetuesja mund...

Reshitaj: VV-ja nuk votoi kandidaten shqiptare, por votoi...

Haxhiu cakton Albin Kurtin mandatar për formimin e Qeverisë së re

Kërcënoi kushëririn për t’i marrë 300 mijë euro,...