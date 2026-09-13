PDK nuk merr pjesë në seancën për votimin e Qeverisë

Partia Demokratike e Kosovës nuk merr pjesë në seancën për votimin e Qeverisë. Zyrtarët e këtij subjekti politik bënë të ditur se nuk do të marrin pjesë në seancë të radhës të Kuvendit. Ky qëndrim i PDK-së vie pas tërheqjes së përkohshme të kandidaturës të Vlora Çitakut për nënkryetare të Kuvenditt. Partia që drejtohet nga…

Lajme

13/09/2026 13:53

Partia Demokratike e Kosovës nuk merr pjesë në seancën për votimin e Qeverisë.

Zyrtarët e këtij subjekti politik bënë të ditur se nuk do të marrin pjesë në seancë të radhës të Kuvendit.

Ky qëndrim i PDK-së vie pas tërheqjes së përkohshme të kandidaturës të Vlora Çitakut për nënkryetare të Kuvenditt.

Partia që drejtohet nga Bedri Hamza, do t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese.

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