PDK nuk merr pjesë në seancën për votimin e Qeverisë
Partia Demokratike e Kosovës nuk merr pjesë në seancën për votimin e Qeverisë. Zyrtarët e këtij subjekti politik bënë të ditur se nuk do të marrin pjesë në seancë të radhës të Kuvendit. Ky qëndrim i PDK-së vie pas tërheqjes së përkohshme të kandidaturës të Vlora Çitakut për nënkryetare të Kuvenditt. Partia që drejtohet nga…
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Partia Demokratike e Kosovës nuk merr pjesë në seancën për votimin e Qeverisë.
Zyrtarët e këtij subjekti politik bënë të ditur se nuk do të marrin pjesë në seancë të radhës të Kuvendit.
Ky qëndrim i PDK-së vie pas tërheqjes së përkohshme të kandidaturës të Vlora Çitakut për nënkryetare të Kuvenditt.
Partia që drejtohet nga Bedri Hamza, do t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese.