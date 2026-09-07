Parashikimi i motit për të martën
Të martën parashikohet të mbajë mot me diell dhe shumë i nxehtë. Mëngjesi do të jetë mjaft i freskët. Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 7-23 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 10 deri në 14°C, ndërsa ato maksimale prej 30 deri në 33°C. /MeteoKosova/
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Të martën parashikohet të mbajë mot me diell dhe shumë i nxehtë. Mëngjesi do të jetë mjaft i freskët.
Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 7-23 km/h.
Temperaturat minimale do të lëvizin prej 10 deri në 14°C, ndërsa ato maksimale prej 30 deri në 33°C. /MeteoKosova/