Parashikimi i motit për të martën

Të martën parashikohet të mbajë mot me diell dhe shumë i nxehtë. Mëngjesi do të jetë mjaft i freskët. Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 7-23 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 10 deri në 14°C, ndërsa ato maksimale prej 30 deri në 33°C. /MeteoKosova/

Lajme

07/09/2026 23:33

Të martën parashikohet të mbajë mot me diell dhe shumë i nxehtë. Mëngjesi do të jetë mjaft i freskët.

Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 7-23 km/h.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 10 deri në 14°C, ndërsa ato maksimale prej 30 deri në 33°C. /MeteoKosova/

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