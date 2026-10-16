Gazi lotsjellës hidhet nga lart drejt Kryeministrisë në Tiranë, rrezikohen edhe qytetarët

Momente tensioni janë regjistruar pranë Kryeministrisë në Tiranë, ku gazi lotsjellës është hedhur nga lart në drejtim të zonës ku ndodheshin qytetarët. Pamjet e regjistruara nga Lajmi.net tregojnë momentin e hedhjes së gazit lotsjellës, ndërsa situata ngre shqetësime për sigurinë e personave që ndodheshin në afërsi, raporton lajmi.net Përveç pjesëmarrësve në tubim, nga përdorimi i…

Lajme

16/10/2026 18:21

Momente tensioni janë regjistruar pranë Kryeministrisë në Tiranë, ku gazi lotsjellës është hedhur nga lart në drejtim të zonës ku ndodheshin qytetarët.

Pamjet e regjistruara nga Lajmi.net tregojnë momentin e hedhjes së gazit lotsjellës, ndërsa situata ngre shqetësime për sigurinë e personave që ndodheshin në afërsi, raporton lajmi.net

Përveç pjesëmarrësve në tubim, nga përdorimi i gazit lotsjellës mund të rrezikohen edhe qytetarët e tjerë që gjenden pranë zonës./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 16, 2026

156 të lënduar nga protestat në Tiranë, mes tyre 97 policë...

October 16, 2026

Skandal: Një shtetas i huaj arrin të futet në tunelet e...

October 16, 2026

Dardan Krasniqi i kthehet Faton Pecit: Hajni i të gjitha pushteteve...

October 16, 2026

Zvicra urdhëroi dëbimin e 250 shqiptarëve e kosovarëve të dënuar gjatë...

October 16, 2026

Gjermani: 18-vjeçari përplas Ferrarin në shtyllën e urës, dëmet kapin qindra...

October 16, 2026

Trump shkarkon mikun e tij të vjetër, Paolo Zampolli, nga pozita...

Lajme të fundit

156 të lënduar nga protestat në Tiranë, mes...

Skandal: Një shtetas i huaj arrin të futet...

Dardan Krasniqi i kthehet Faton Pecit: Hajni i...

IPK rekomandon suspendimin e dy policëve në Gjilan,...