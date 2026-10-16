156 të lënduar nga protestat në Tiranë, mes tyre 97 policë dhe katër të mitur

156 qytetarë janë lënduar gjatë katër ditëve të protestave të dhunshme në Tiranë, mes të cilëve janë 97 efektivë policie, 45 protestues dhe 12 kalimtarë. Ministri i Brendshëm në Shqipëri, Ervin Demo, ka bërë të ditur se mes të lënduarve janë edhe katër të mitur. Demo u ka uruar shërim të shpejtë të lënduarve dhe…

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16/10/2026 18:38

156 qytetarë janë lënduar gjatë katër ditëve të protestave të dhunshme në Tiranë, mes të cilëve janë 97 efektivë policie, 45 protestues dhe 12 kalimtarë.

Ministri i Brendshëm në Shqipëri, Ervin Demo, ka bërë të ditur se mes të lënduarve janë edhe katër të mitur.

Demo u ka uruar shërim të shpejtë të lënduarve dhe ka dënuar përdorimin e të miturve në akte dhune, duke bërë thirrje që prindërit të mos lejojnë përfshirjen e fëmijëve në përplasjet politike.

Sipas tij numri i studentëve mes personave të arrestuar dhe proceduar për akte të dhunshme është shumë i vogël.

Demo akuzoi organizatorët për përdorim të dhunës në funksion të luftës politike dhe deklaroi se kjo situatë nuk duhet të cenojë rrugëtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Europian./A2

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