Skandal: Një shtetas i huaj arrin të futet në tunelet e Kampit të Njësive Speciale, filmon gjithçka dhe i publikon pamjet

YouTuberi nga Anglia, Matt Nadin, pretendohet se ka arritur të hyjë pa pengesa në kampin e Njësisë Speciale të Policisë së Kosovës në Vrellë të Fushë-Kosovës, ku ka filmuar hapësirat brenda këtij objekti. Në videon e publikuar në platformën YouTube, Nadin shihet duke xhiruar me telefonin e tij pjesë të hapësirës së kampit, pa u…

Lajme

16/10/2026 18:33

YouTuberi nga Anglia, Matt Nadin, pretendohet se ka arritur të hyjë pa pengesa në kampin e Njësisë Speciale të Policisë së Kosovës në Vrellë të Fushë-Kosovës, ku ka filmuar hapësirat brenda këtij objekti.

Në videon e publikuar në platformën YouTube, Nadin shihet duke xhiruar me telefonin e tij pjesë të hapësirës së kampit, pa u penguar nga ndonjë zyrtar, sipas përshkrimit të rastit.

Ajo që ngre shqetësime është fakti se, sipas pamjeve, ai arrin të filmojë edhe pajisje dhe mjete të konfiskuara nga Policia e Kosovës. Po ashtu, drejt fundit të videos, ai tregon edhe shtegun përmes të cilit pretendohet se ka hyrë në kamp.

Ky rast ngre pikëpyetje për masat e sigurisë dhe kontrollin e qasjes në hapësirat që shfrytëzohen nga njësitë speciale të Policisë së Kosovës.

Çështja bëhet edhe më e ndjeshme në kontekstin e deklaratave të mëhershme të ministrit të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, i cili, kur ishte pyetur për kampet e njësive speciale, kishte deklaruar se nuk mund të jepte informacione që konsiderohen konfidenciale.

Nëse informacione të caktuara për këto objekte konsiderohen konfidenciale, atëherë shtrohet pyetja: si arriti një YouTuber i huaj të hyjë dhe të filmojë brenda kampit pa u penguar?

Deri më tani, nga informacionet e paraqitura nuk është bërë e ditur nëse Policia e Kosovës ka nisur ndonjë verifikim lidhur me këtë rast apo nëse ka reaguar zyrtarisht për rrethanat e hyrjes së tij në objekt./Lajmi.net/

YouTube player

Artikuj të ngjashëm

October 16, 2026

156 të lënduar nga protestat në Tiranë, mes tyre 97 policë...

October 16, 2026

Gazi lotsjellës hidhet nga lart drejt Kryeministrisë në Tiranë, rrezikohen edhe...

October 16, 2026

Dardan Krasniqi i kthehet Faton Pecit: Hajni i të gjitha pushteteve...

October 16, 2026

Zvicra urdhëroi dëbimin e 250 shqiptarëve e kosovarëve të dënuar gjatë...

October 16, 2026

Gjermani: 18-vjeçari përplas Ferrarin në shtyllën e urës, dëmet kapin qindra...

October 16, 2026

Trump shkarkon mikun e tij të vjetër, Paolo Zampolli, nga pozita...

Lajme të fundit

156 të lënduar nga protestat në Tiranë, mes...

Gazi lotsjellës hidhet nga lart drejt Kryeministrisë në...

Dardan Krasniqi i kthehet Faton Pecit: Hajni i...

IPK rekomandon suspendimin e dy policëve në Gjilan,...