Endrit Thaçi falënderon pjesëmarrësit në protestë: Qëndresa vazhdon – Zëri ynë nuk shuhet
Sonte në Prishtinë është zhvilluar protesta kundër dënimit të ish-krerëve të UÇK’së, e mbajtur për të 11 natë radhazi. Lidhur me këtë ka reaguar djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Endrit Thaçi. Ky i fundit ka falënderuar pjesëmarrësit, duke shkruar edhe se ‘’qëndresa vazhdon’’. ‘’Nata e 11-të – Zëri ynë nuk shuhet, qëndresa vazhdon! Faleminderit secilit…
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Sonte në Prishtinë është zhvilluar protesta kundër dënimit të ish-krerëve të UÇK’së, e mbajtur për të 11 natë radhazi.
Lidhur me këtë ka reaguar djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Endrit Thaçi. Ky i fundit ka falënderuar pjesëmarrësit, duke shkruar edhe se ‘’qëndresa vazhdon’’.
‘’Nata e 11-të – Zëri ynë nuk shuhet, qëndresa vazhdon! Faleminderit secilit që është me ne.’’, ka shkruar ai.