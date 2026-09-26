Endrit Thaçi falënderon pjesëmarrësit në protestë: Qëndresa vazhdon – Zëri ynë nuk shuhet

Sonte në Prishtinë është zhvilluar protesta kundër dënimit të ish-krerëve të UÇK’së, e mbajtur për të 11 natë radhazi. Lidhur me këtë ka reaguar djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Endrit Thaçi. Ky i fundit ka falënderuar pjesëmarrësit, duke shkruar edhe se ‘’qëndresa vazhdon’’. ‘’Nata e 11-të – Zëri ynë nuk shuhet, qëndresa vazhdon! Faleminderit secilit…

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26/09/2026 22:47

Sonte në Prishtinë është zhvilluar protesta kundër dënimit të ish-krerëve të UÇK’së, e mbajtur për të 11 natë radhazi.

Lidhur me këtë ka reaguar djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Endrit Thaçi. Ky i fundit ka falënderuar pjesëmarrësit, duke shkruar edhe se ‘’qëndresa vazhdon’’.

‘’Nata e 11-të – Zëri ynë nuk shuhet, qëndresa vazhdon! Faleminderit secilit që është me ne.’’, ka shkruar ai.

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