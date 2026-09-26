Mijëra qytetarë në protestën e 11-të në Prishtinë, Vlora Çitaku: Sonte, çdo ditë e çdo natë, UÇK

Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku, ka reaguar përmes një mesazhi të shkurtër e të fuqishëm në rrjetet sociale. Çitaku ka theksuar përkushtimin dhe nderimin e përhershëm ndaj vlerave të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. “Sonte e çdo ditë e çdo natë UÇK”, ka shkruar sekretarja e PDK-së në postimin e…

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26/09/2026 22:18

Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku, ka reaguar përmes një mesazhi të shkurtër e të fuqishëm në rrjetet sociale.

Çitaku ka theksuar përkushtimin dhe nderimin e përhershëm ndaj vlerave të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

“Sonte e çdo ditë e çdo natë UÇK”, ka shkruar sekretarja e PDK-së në postimin e saj.

Kujtojmë që sonte është mbajtur edhe nata e 11-të e protestës në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, ku mijëra qytetarë vërshuan sheshin me pankartë të ndryshme dhe me flamujt kuq e zinjë si dhe me flamuj të emblemës së UÇK-së.

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