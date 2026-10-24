Çitaku thirrje shqiptarëve të Luginës: Votoni Koalicionin Shqiptar me numrin 17
Ushtruesja e detyrës së kryetares së PDK-së, Vlora Çitaku, iu ka bërë thirrje shqiptarëve të Luginës së Preshevës që në zgjedhjet e nesërme të dalin e të votojnë për Koalicionin Shqiptar. Çitaku tha se sa më shumë deputetë shqiptarë në Parlamentin e Serbisë, aq më shumë përfaqësim e mbrojtje. “Votoni Koalicionin Shqiptar me numrin 17!…
Lajme
Ushtruesja e detyrës së kryetares së PDK-së, Vlora Çitaku, iu ka bërë thirrje shqiptarëve të Luginës së Preshevës që në zgjedhjet e nesërme të dalin e të votojnë për Koalicionin Shqiptar.
Çitaku tha se sa më shumë deputetë shqiptarë në Parlamentin e Serbisë, aq më shumë përfaqësim e mbrojtje.
“Votoni Koalicionin Shqiptar me numrin 17! Nesër, më 25 tetor, Koalicioni Shqiptar, me numrin 17, garon për përfaqësimin e shqiptarëve në Parlamentin e Serbisë. U bëj thirrje shqiptarëve, posaçërisht atyre në Preshevë, Bujanoc e Medvegjë, të votojnë masivisht dhe me vendosmëri Koalicionin Shqiptar me numrin 17. Sa më shumë deputetë shqiptarë në Parlament, aq më shumë përfaqësim, mbrojtje, të drejta e fuqi për shqiptarët. Aq më shumë mundësi për t’u përballur me politikat diskriminuese dhe përndjekëse ndaj tyre”, ka shkruar ajo.
Çitaku thirri që shqiptarët atje të mobilizohen edhe për të ftuar të tjerët që të dalin për të votuar.
“Prandaj, nesër, secili shqiptar e secila shqiptare jo vetëm të votojë, por edhe të bëhet pjesë e mobilizimit, që çdo votues shqiptar të dalë në zgjedhje. Ky është një moment përcaktues për shqiptarët atje. Le të jetë një ditë e madhe për të gjithë! Suksese!”.