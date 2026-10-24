“Askush nuk kalon pa u kontrolluar” – Policia blindon Rrugën e Arbrit

Policia e Dibrës ka marrë masa të shtuara lidhur me protestat e paralajmëruara ditën e sotme duke u vendosur në hyrje të tunelit të Murrizit. Uniformat blu kanë bërë ndalimin e disa automjeteve bazuar në dyshime që mund të ketë persona problematikë në to që mund të bëhen pjesë e protestës në Tiranë. Megjithatë deri…

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24/10/2026 11:40

Policia e Dibrës ka marrë masa të shtuara lidhur me protestat e paralajmëruara ditën e sotme duke u vendosur në hyrje të tunelit të Murrizit.

Uniformat blu kanë bërë ndalimin e disa automjeteve bazuar në dyshime që mund të ketë persona problematikë në to që mund të bëhen pjesë e protestës në Tiranë.

Megjithatë deri tani nuk është konstatuar asgjë e dyshimtë apo person problematik që tenton të lëvizë drejt Tiranës./Lajmi.net/

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