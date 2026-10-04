Aksident i rëndë në Volljakë të Klinës, nuk dihet nëse ka të lënduar
Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur në Volljakë të Klinës. Nga pamjet e siguruara në vendin e ngjarjes, shihet se një automjet është përfshirë në aksident, ndërsa ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar. Lajmi.net, ka kontaktuar Policinë dhe është në pritje të një përgjigje zyrtare rreth rastit.
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Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur në Volljakë të Klinës.
Nga pamjet e siguruara në vendin e ngjarjes, shihet se një automjet është përfshirë në aksident, ndërsa ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar.
Lajmi.net, ka kontaktuar Policinë dhe është në pritje të një përgjigje zyrtare rreth rastit.