Aksident i rëndë në Volljakë të Klinës, nuk dihet nëse ka të lënduar

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur në Volljakë të Klinës. Nga pamjet e siguruara në vendin e ngjarjes, shihet se një automjet është përfshirë në aksident, ndërsa ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar. Lajmi.net, ka kontaktuar Policinë dhe është në pritje të një përgjigje zyrtare rreth rastit.

Lajme

04/10/2026 14:33

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur në Volljakë të Klinës.

Nga pamjet e siguruara në vendin e ngjarjes, shihet se një automjet është përfshirë në aksident, ndërsa ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar.

Lajmi.net, ka kontaktuar Policinë dhe është në pritje të një përgjigje zyrtare rreth rastit.

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