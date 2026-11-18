Qytetarët mblidhen te shtëpia e Jakup Krasniqit, në mesin e tyre edhe Çlirim Haziri
Disa qytetarë janë mbledhur te shtëpia e ish-kryetarit të Kuvendit, Jakup Krasniqi, në Prishtinë. Në mesin e qytetarëve të pranishëm shihet edhe Çlirim Haziri, organizator i protestave “Jo në emrin tim”. Kjo ndodh në kohën kur Jakup Krasniqi ndodhet në Prishtinë, pasi Gjykata Speciale në Hagë i ka lejuar një vizitë humanitare për të qëndruar…
Lajme
Disa qytetarë janë mbledhur te shtëpia e ish-kryetarit të Kuvendit, Jakup Krasniqi, në Prishtinë.
Në mesin e qytetarëve të pranishëm shihet edhe Çlirim Haziri, organizator i protestave “Jo në emrin tim”.
Kjo ndodh në kohën kur Jakup Krasniqi ndodhet në Prishtinë, pasi Gjykata Speciale në Hagë i ka lejuar një vizitë humanitare për të qëndruar pranë bashkëshortes së tij, Sevdije Krasniqi, e cila, sipas deklarimeve të Hysni Gucatit për lajmi.net, ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. /Lajmi.net/