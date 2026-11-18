Tragjedia në Suharekë: Arrestohet i dyshuari për vrasjen në parkingun e qendrës tregtare
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në parkingun e një qendre tregtare në Suharekë, ku një person ka humbur jetën si pasojë e plagëve të marra nga të shtënat me armë zjarri. Vdekjen e viktimës e ka konfirmuar për lajmi.net Shaqir Bytyqi nga Policia e Kosovës, i cili ka bërë të ditur se personi…
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Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në parkingun e një qendre tregtare në Suharekë, ku një person ka humbur jetën si pasojë e plagëve të marra nga të shtënat me armë zjarri.
Vdekjen e viktimës e ka konfirmuar për lajmi.net Shaqir Bytyqi nga Policia e Kosovës, i cili ka bërë të ditur se personi i dyshuar është lokalizuar dhe arrestuar.
“Tani më jemi informuar se viktima ka humbur jetën si pasojë e plagëve. Ndërsa i dyshuari është lokalizuar dhe është arrestuar”, ka deklaruar Bytyqi për lajmi.net.
Fillimisht, Policia kishte raportuar për plagosjen e një personi pas të shtënave me armë zjarri në parkingun e qendrës tregtare.
Megjithatë, më vonë është konfirmuar se viktima nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve të marra.
Ndërkohë, i dyshuari për këtë rast është arrestuar nga Policia e Kosovës./Lajmi.net/