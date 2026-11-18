“Erdhi pa shenja jete” – Spitali në Prizren jep detaje për viktimën e vra*sjes në Suharekë
Një vrasje e rëndë ka ndodhur sot në Suharekë. Rrahman Morina 60 vjeçar dyshohet të ketë vrarë Sylë Dakajn, në parkingun e një qendre tregtare në Suharekë. Në lidhje me vdekjen e tij, detaje ka dhënë Spitali i Përgjithshëm “daut Mustafa” në Prizren, shkruan lajmi.net. Ata kanë njoftuar se sot rreth orës 12:50, në Emergjencën…
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Një vrasje e rëndë ka ndodhur sot në Suharekë.
Rrahman Morina 60 vjeçar dyshohet të ketë vrarë Sylë Dakajn, në parkingun e një qendre tregtare në Suharekë.
Në lidhje me vdekjen e tij, detaje ka dhënë Spitali i Përgjithshëm “daut Mustafa” në Prizren, shkruan lajmi.net.
Ata kanë njoftuar se sot rreth orës 12:50, në Emergjencën e këtij Spitali nga ekipi i urgjencës nga Suhareka, është dërguar Dakaj pa shenja jete, i plagosur nga arma e zjarrit.
“Gjatë ekzaminimit janë konstatuar disa plagë në trup, të shkaktuara nga arma e zjarrit. Menjëherë janë ndërmarrë masat e nevojshme reanimatore, nga ekipi i emergjencës, kirurgu dhe anesteziologu kujdestar. Pavarësisht përpjekjeve dhe masave të ndërmarra për reanimim kardiopulmonar (RKP), ato kanë rezultuar pa sukses dhe është konstatuar vdekja e pacientit (Exitus letalis). Për rastin është njoftuar Policia e Kosovës, e cila ka vazhduar me procedurat dhe veprimet e mëtejshme ligjore”, thuhet në këtë njoftim.
Në lidhje me rastin, Morina është arrestuar sot nga Policia pas pak orësh në arrati. /Lajmi.net/