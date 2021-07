10 shpikjet që do të ndryshojnë stilin tonë të jetesës në të ardhmen

Rreth 20 vjet më parë, bota u hipnotizua nga koncepti i Bluetooth. Dhe sot, mund ta lidhni smartphone-in tuaj me shumë gjëra, madje edhe me tostieren, shkruan BrightSide.

Është e vështirë të imagjinohet një botë ku robotët do të na lyejnë thonjtë dhe rrobat tona thjesht do të pastrojnë vetveten, por ky realitet nuk është aq larg, transmeton lajmi.net.

1. Materiale që vetpastrohen

Shkencëtarët australianë kanë shpikur një tekstil që pastron vetveten. Pëlhura përdor nanostruktura që mund të shpërndajnë papastërtitë dhe njollat kur ekspozohen në dritë. Kështu që një ditë, kur të derdhni salcën e spagetit në këmishën tuaj, do të mund të mbani llambën sipër njollës, dhe Voila, njolla do të jetë zhdukur.

2. Dritaret që ndryshojnë ngjyrën dhe prodhojnë energji elektrike

Duke përdorur një material të ri diellor, shkencëtarët kanë krijuar një dritare që errësohet kur temperaturat ngrihen, në mënyrë që rrezet e forta të diellit të mos hyjnë në ndërtesa. Kjo do të thotë që këto dritare mund të zëvendësojnë kondicionerët.

Dhe akoma më mbresëlënëse është idea se dritaret do të prodhojnë energji elektrike sepse ato do të dyfishohen si panelet diellore.

3. Qentë si udhëzues robotikë

Udhëzuesi robotik si qen, i krijuar nga studiuesit në Universitetin e Kalifornisë, ka demonstruar se si robotët mund të ndihmojnë ata që janë me aftësi të kufizuara të të parit. Roboti i vogël ka një kamer në thellësi dhe një zinxhir me një sensor, duke e lejuar atë të ndiejë pengesa dhe të lëvizë në mënyrë të sigurt pronarin e tij.

4. Krevati ‘Smart’

Nëse jeni lloji i personit që nuk keni probleme me gjumin, një ‘smart bed’ mund të jetë zgjidhja. Shtretërit inteligjentë mbledhin të dhëna në lidhje me modelet dhe sjelljet tuaja të gjumit dhe mund të dërgojnë raporte të gjumit drejt smartphone-it tuaj. Shtrati pastaj mund të rregullojë tiparet e tij për t’ju dhënë gjumë më të mirë gjatë natës.

Tipare të tilla si pozicionimi i dyshekut dhe temperatura, për t’ju dhënë një përvojë të personalizuar të gjumit. Shtretërit inteligjentë do të kenë gjithashtu karakteristika të tjera që përfshijnë projektorë të integruar në mënyrë që të mund të shikoni TV.

5. Infermierët robotë

Robotët janë duke u krijuar për të ndihmuar infermierët me detyra rutinë, të tilla si ngritja e pacientëve nga shtrati dhe matja e shenjave vitale. Këto robotë mund të kursejnë kohën e infermierëve dhe mund t’i bëjnë spitalet më efikase.

6. Skanues i të dhënave

Në të ardhmen, mbase nuk do të duhet të presësh më në radhë për shkak të teknologjisë së njohur si identifikimi automatik dhe mbledhja e të dhënave. Në thelb, do të ketë skanera pranë derës dhe kur të largohemi me artikujt, ata do të skanohen automatikisht dhe paratë do të merren direkt nga llogaria juaj bankare.

7. Udhëzues realnë xhamat e makinave

Pamja e drejtpërdrejtë është aktualisht një opsion në Google. Sidoqoftë, emrat e ndërtesave dhe rrugëve thjesht do të shfaqen para jush.

8. Bravat inteligjente

Ato ekzistojnë sot, por nuk përdoren ende gjerësisht. Ashtu si pajisjet e tjera inteligjente, këto brava mund të lidhen me telefonin tuaj. Një aplikacion ju lejon të kyçni dhe zhbllokoni shtëpinë tuaj në distancë dhe madje mund të vendosni një orar që dyert tuaja të kyçen në kohë të caktuara.

9. Syzet Ar

Syzet AR ose “syzet inteligjente” janë krijuar, por ka ende disa ngërçe për t’u përmirësuar para se të popullarizohen. Syzet inteligjente do të jenë në gjendje t’ju tregojnë gjithçka që mund të ketë telefoni juaj, siç janë moti, mesazhet dhe udhëzimet. Ataonë thelb janë kompjuterë që mund të vishen.

10. Robotë për kujdesin estetik

Lyerja e thonjve tuaj mund të jetë e vështirë, veçanërisht në dorën tuaj dominuese. Sot ekzistojnë disa pajisje robotike për lyerjen e thonjve, të tilla si Nimble. Sidoqoftë, një produkt tregtar me saktësinë e nevojshme për të lyer dorën e njeriut nuk është arritur ende.