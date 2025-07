Parashikimi i motit për nesër, temperaturat do të shkojnë deri në 33 gradë Të mërkurën në Kosovë parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell, i shoqëruar me vranësira të herëpashershme dhe të shpërndara. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës (IHK), temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10 dhe 16°C, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 29 deri në 33°C, duke sjellë një ditë tipike të ngrohtë vere. Era…