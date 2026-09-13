Më në fund fiken zjarret në Shqipëri, 10 vatra në 24 orë, por asnjë aktive
Gjatë 24 orëve të fundit, në territorin e vendit janë raportuar 10 vatra zjarri, të cilat janë shuar plotësisht. Aktualisht nuk ka vatra aktive dhe as vatra nën mbikëqyrje. Për menaxhimin dhe shuarjen e vatrave janë angazhuar në total 174 forca operacionale vendore dhe lokale dhe 14 automjete zjarrfikëse. Forcat e Armatosura kanë mbështetur operacionet…
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Gjatë 24 orëve të fundit, në territorin e vendit janë raportuar 10 vatra zjarri, të cilat janë shuar plotësisht.
Aktualisht nuk ka vatra aktive dhe as vatra nën mbikëqyrje.
Për menaxhimin dhe shuarjen e vatrave janë angazhuar në total 174 forca operacionale vendore dhe lokale dhe 14 automjete zjarrfikëse. Forcat e Armatosura kanë mbështetur operacionet me 27 efektivë, 3 mjete dhe 1 ambulancë.
Në Qarkun Lezhë, vatra në fshatin Gallatë, Bashkia Kurbin, e ardhur nga territori i Bashkisë Mat, rezulton e fikur.
Në Qarkun Elbasan, zjarri në Librazhd Katund, i cili preku bimësi me pisha, është shuar.
Në Qarkun Gjirokastër, vatra në Bularat, Bashkia Dropull, është shuar pas angazhimit të strukturave vendore, policore dhe të Forcave të Armatosura. Në operacion u përfshinë 18 efektivë të MZSH me 3 mjete zjarrfikëse, 8 forca bashkiake, 10 forca policore, si dhe 27 efektivë të FA me 3 mjete dhe 1 ambulancë.
Në Qarkun Dibër, janë shuar vatrat në Lundre–Madhesh, Cerrujë/Mali i Allushit dhe Selishtë. Për operacionet janë angazhuar forca të MZSH-së, shërbimit pyjor, bashkive dhe vullnetarë.
Në Qarkun Fier, janë shuar vatrat në Bitaj, Bashkia Lushnje, dhe Rërës, Bashkia Patos.
Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) vijon të ndjekë në mënyrë të pandërprerë situatën në të gjithë territorin e vendit, në koordinim të ngushtë me prefekturat, bashkitë dhe të gjitha strukturat e sistemit të Mbrojtjes Civile.
Kapacitetet operacionale mbeten të angazhuara në terren dhe në gatishmëri për të ndërhyrë aty ku situata e kërkon, me prioritet mbrojtjen e jetës, banesave, pasurisë së qytetarëve dhe mjedisit.