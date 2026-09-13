Kurti pas formimit të Qeverisë Kurti 4: Do të vazhdojmë me mbrojtjen e shtetit, zhvillimin ekonomik dhe rritjen e mirëqenies

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka shkruar në rrjetin social Facebook, pasi ka formuar Qeverinë që do ta udhëheq ai për herë të Kurtit. Pas formimit të Qeverisë Kurti 4, ai ka falenderuar qytetarët dhe deputetët për besimin. “Do të vazhdojmë me mbrojtjen e shtetit, zhvillimin ekonomik, rritjen e mirëqenies dhe me forcimin e sundimit…

Lajme

13/09/2026 18:10

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka shkruar në rrjetin social Facebook, pasi ka formuar Qeverinë që do ta udhëheq ai për herë të Kurtit.

Pas formimit të Qeverisë Kurti 4, ai ka falenderuar qytetarët dhe deputetët për besimin.

“Do të vazhdojmë me mbrojtjen e shtetit, zhvillimin ekonomik, rritjen e mirëqenies dhe me forcimin e sundimit të rendit e ligjit të Republikës në çdo cep të territorit. Faleminderit qytetarëve dhe deputetëve për besimin! Urime Qeveria Kurti 4! Na priftë e mbara!”, ka shkruar Kurti.

Qeveria Kurti 4 është votuar sot në Kuvendin e Kosovës ku ka marrë 62 vota për, ndonëse në Kuvend nuk kanë marrë pjesë deputetët e PDK-së, LDK-së dhe të AAK-së.

Në votim kanë marrë pjesë vetëm deputetët e VV-së, minoritetet dhe Lista Serbe.

Nga PDK dhe Aleanca kjo Qeveri është parë si jokushtetuese, pasi Kuvendi nuk i ka të zgjedhur pesë nënkryetarët por nuk është zgjedhur ende nënkryetari nga PDK.

Pavarësisht se janë aktualisht vetëm katër nënkryetarë, kryetarja e Kuvendit Albulena Haxhiu e ka parë si të konstituuar Kuvendin dhe i ka hapur rrugë formimit të Qeverisë.

PDK dhe Aleanca kanë paralajmëruar se do t’i drejtohen Gjykatës Kushtetuese në lidhje me këtë. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

September 13, 2026

Policia mobilizohet për 16 shtatorin: Ndërpriten pushimet, aktivizohen njësitë rezervë në...

September 13, 2026

OVL-UÇK – ndërkombëtarëve: Mos bëni politikë t’i dënoni ish-krerët e luftës,...

September 13, 2026

Kërkesa e Kurtit për PDK-në: Të mos humbasim kohë, propozoni kandidatin...

September 11, 2026

Trump: 11 shtatori nuk harrohet kurrë

September 11, 2026

Ndërron jetë princesha e Norvegjisë, dy ditë pasi mori pjesë në...

September 11, 2026

Nga Al-Kaida te “ujqit e vetmuar” dhe IA: Si ndryshoi terrorizmi...

Lajme të fundit

Policia mobilizohet për 16 shtatorin: Ndërpriten pushimet, aktivizohen...

Pas dasmës lukzose, Kida me partnerin shijojnë pushimet...

OVL-UÇK – ndërkombëtarëve: Mos bëni politikë t’i dënoni...

Kërkesa e Kurtit për PDK-në: Të mos humbasim...