Pas formimit të Qeverisë, Gashi: Tash nuk ka më alibi – Për çdo ditë të humbur, përgjegjësia politike ka emër dhe mbiemër

Deputeti i LDK-së, Arben Gashi ka shkruar pas konstituimit të Kuvendit dhe formimit të Qeverisë së re. Ai ka thënë se tani përgjegjësia politike është e qartë, shkruan lajmi.net. “E kemi thënë që nga fillimi: konstituo Kuvendin, formo Qeverinë, zgjidhi dilemat kushtetuese – pastaj Presidenti. Dy muaj e gjysmë u humbën me lojëra e kalkulime.…

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13/09/2026 18:05

Deputeti i LDK-së, Arben Gashi ka shkruar pas konstituimit të Kuvendit dhe formimit të Qeverisë së re.

Ai ka thënë se tani përgjegjësia politike është e qartë, shkruan lajmi.net.

“E kemi thënë që nga fillimi: konstituo Kuvendin, formo Qeverinë, zgjidhi dilemat kushtetuese – pastaj Presidenti. Dy muaj e gjysmë u humbën me lojëra e kalkulime. Sot faktet dëshmuan se kishim të drejtë”, ka shkruar Gashi.

Ai ka thënë se nga sot janë 60 ditë për ta zgjedhur Presidentin, plus çdo kohë shtesë që mund të sjellë një masë e përkohshme e Gjykatës Kushtetuese.

“Tash nuk ka më alibi. Për çdo ditë të humbur, përgjegjësia politike ka emër dhe mbiemër”, ka shtuar Gashi. /Lajmi.net/

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