​Shtatë vendet më të këqija për t’i fshehur paratë

Nën dyshekët, qilimat, në rrobat e ndyra, libra ose sirtarë… Cilado nga këto vende që ju zgjidhni për të ruajtur para, mund të jeni absolutisht i sigurt që hajdutët do të “depërtojnë” dhe do t’i gjejnë ato.

Nuk ka të ngjarë që ju të keni mundësi të mashtroni më shumë nga hajdutët, pasi me siguri do t’u ndodhë atyre që të kërkojnë kursime në vende që ju duken shumë të pazakonta. Ç’është më e keqja, ata ndoshta do ta gjejnë, duke pasur parasysh që ka ende njerëz që vendosin të “fshehin” paratë në shtëpi, në vend që të kursejnë në një bankë, që është, pa dyshim, opsioni më i sigurt për të mbajtur para.

Nëse vendosni t’i mbani paratë në shtëpi, ka vende ku nuk duhet t’i lini kurrë.

Nën dyshek

Dysheku në shtrat është një nga vendet e para që do të goditet nga hajdutët, dhe është bërë një “klasik”, kështu që ata që nuk merren me këtë “biznes” sigurisht që do të fillojnë kërkimin nga këtu.

Kasaforta

Nuk ka rëndësi nëse kasaforta është e madhe apo e vogël, nëse ka një kod, një bravë apo një çelës. Edhe nëse është i bashkangjitur në një mur ose mobilie, nuk ka asnjë garanci se do të mbeteni pa të. Fundja është se është plotësisht e padobishme nëse mund të merret nga shtëpia apo apartamenti.

Dollapët, sirtarët…

Edhe pse mbani para në pjesë të tilla mobiliesh nën bllokim dhe çelës, hajdutët janë të pajisur mirë me të gjitha mjetet e nevojshme, por edhe shumë të aftë në thyerjen e bravave.

Qeset e vjetra, kuletat, çantat…

Qeset nuk janë gjëja e parë që filloni të kërkoni para, por mund të jetë e dobishme që hajdutët ta nxjerrin nga banesa. Qeset dhe kuletat e vjetra nuk janë zgjidhja më e lumtur, pasi ata nuk kanë asnjë problem t’i inspektojnë ato, duke i kthyer të gjitha linjat dhe duke kërkuar në xhepat e tyre. Ndoshta diçka gjendet në to, në fund të fundit.

Shporta lavanderi

Çorape të ndyra të njerëzve të tjerë, bluzat, shtrojat dhe të brendshmet nuk duken joshëse për askënd, aq më pak të “rrëmbehen” me to, kështu që duket se është një ide e mirë për të mbajtur para. Sidoqoftë, nuk është veçanërisht e vështirë të rrëzoni shportën dhe të dalë gjithçka që ka aty, në mënyrë që të arrini në “paletë”. Sidomos pasi që kjo punë zgjat vetëm një minutë ose dy.

Pas fotos ose nën llambë

Këto janë më shumë sugjerime filmike për të kursyer para, por në realitet nuk janë ideja më e mirë. Ju nuk mund të fshihni shumë kartëmonedha në vende si kjo, pasi ato do të duken të dukshme, dhe për t’i inspektuar ato, duhet vetëm të hiqni llambën ose të zhvendosni figurën.

“Thesari i varrosur”

Nuk ka gjasa që oborri të jetë një vend për të kërkuar para, dhe nuk ka të ngjarë që dikush do t’ fshehë në të. Nëse ky është një opsion, një vrimë mund të jetë ideja më e mirë, por kjo zgjidhje gjithashtu ka të meta: ju do të harroni se ku është, paratë mund të lagen, dhe një kafshë shtëpiake mund të argëtohet me to.