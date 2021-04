​Liga e Kampionëve vazhdon, nuk ka dënime nga UEFA

Pavarësisht shumë lajmeve ditëve të fundit që Liga e Kampionëve do të anulohet, UEFA ka konfirmuar që ky kompeticion do të vazhdojë.

Me formimin e Super Ligës Evropiane, shumë lajme qarkulluan nëpër media që skuadrat që do të marrin pjesë në të do të largoheshin nga Liga e Kampionëve, përcjell KosovaPress.

Tani, pas anulimit të Super Ligës, UEFA ka konfirmuar që ndeshjet në kuadër të gjysmëfinales së Ligës së Kampionëve do të vazhdojnë në mënyrë të rregullt, që do të thotë se do të mund të përcjellim takimet mes Real Madrid e Chelsea dhe Manchester City e Paris Saint-Germain.

Po ashtu, UEFA nuk do të sanksionojë asnjë klub këtë sezon. Ndeshjet asnjëherë nuk janë suspenduar.