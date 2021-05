​Katër situata kur nuk duhet të injoroni dhimbjen e shpinës

Përveç shpinës, ju dhembin edhe këmbët

Nëse dhimbja përhapet nga pjesa e poshtme e shpinës përgjatë gjithë këmbës, deri në këmbë, mund të jetë një problem me nervin shiatik. Në disa raste, situata vjen në vetvete me kalimin e kohës, por deri atëherë duhet të kishit duruar shumë dhimbje, mpirje dhe dobësi të muskujve. Problemi zgjidhet me sukses duke u ngrohur, terapi fizike dhe masazhe.

Ju po çaloni

Nëse përveç dhimbjes së shpinës, vëreni se po çaloni, drejtohuni menjëherë te mjeku për të përjashtuar mundësinë e dëmtimit të nervave. Injorimi i një problemi të tillë mund të çojë në dëmtime të përhershme.

Problemet e tretjes ose fshikëzës

Problemet e mos mbajtjes, të kombinuara me një shpinë të lënduar, gjithashtu mund të sinjalizojnë probleme nervore, posaçërisht me mbaresa nervore në pjesën e poshtme të shpinës që mund të krijojnë presion në legen.

Dhimbja e shpinës nuk është një ndjenjë e huaj për këdo që ulet në një tavolinë zyre ose heq ngarkesa të mëdha në punë për 8 orë në ditë. Vlen të përmendet se gratë janë më të prira për dhimbje shpine, dhe këtu janë situatat në të cilat kjo dhimbje nuk duhet të injorohet. Kujdesuni për veten dhe shëndetin tuaj.

Në disa situata, dhimbja e shpinës shoqërohet me ethe, djersitje. Nëse i gjithë trupi reagon, kjo është një shenjë e sigurt se organizmi po kalon ndonjë gjendje ose ndryshim. Është e nevojshme të vizitoni një mjek për të përcaktuar se çfarë është saktësisht.

Lehtësimi i dhimbjes

Analgjezikët e zakonshëm, të tilla si paracetamol dhe “aspirina” mund të ndihmojnë, por mjetet juridike bimore (lëvorja e thuprës) lehtësojnë dhimbjen pa efekte anësore.

Ngrohja relakson: Vendosni një batanije elektrike ose shishe me ujë të nxehtë në vendin e lënduar (1 deri në 5 herë në ditë për 30 deri në 60 minuta) ose relaksohuni në një banjë të ngrohtë (38 deri 40 gradë Celsius një herë në ditë për 15 deri në 25 minuta) , të cilit i keni shtuar një ekstrakt që përmirëson qarkullimin (hala pishe).

Nëse dhimbja vazhdon, sigurohuni që të shihni një mjek.