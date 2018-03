Zbuloni cili është çifti perfekt i horoskopit

Horoskopi tregon shumë për karakterin tuaj dhe jetën në çift.

Zodiaku përbëhet nga shenja të ndryshme, që prezantojnë pikat e forta dhe të dobëta, por kombinimi i disave prej tyre jep fillesat e nje çifteve perfekte. E nëse ka një çift perfekt që shkojnë shumë janë pikërisht “Dashi-Ujori”.

Të krijosh një lidhje me një dash impulsive nuk është një detyrë e thjeshtë, vetëm për ujorin. Dashi është gjithmonë elektrizues kundrejt diçkaje të re në jetë dhe rrezet rrezatojnë aq shumë energji që do të sjellë gjithmonë freski në jetën e ujorit.

Të dy janë kuriozë dhe persona që i duan aventurat, sidomos ato që përmbajnë rrezik.

Disa herë ujorët lodhen me karakterin e dashit, sepse është sikur gjithë bota vërtitët rrotull tij, dhe shumë herë akuzohet se është shumë idealist. Nëse largohen nga njeri tjetri për arsye të ndonjë problemi, ata ndahen, do të kenë respekt për njëri tjetrin, dhe pa e kuptuar do të gjenden duke bërë projekte bashkë.

Ujori kurrë nuk do shkurajojë dashin të përballet me sfida të reja, përkundrazi do ti japi mbështetjen pa kushte dhe do ti ofrojë dhe ndihmën për ti përballuar bashkë sfidat.

Në te njëjtën mënyrë, do të dashi do të ketë ide të çmendura vazhdimisht dhe sugjerimet e ujorit kanë për ta ndihmuar shumë. Për ujorin, roli i liderit nuk I intereson, lë dashin që të jetë në kontroll të situates. Përveç kësaj janë shumë të gatshëm të ndihmojnë dhe të tjërët që kanë nevojë.

Dashi nëse do të ndihet i lënë pas dore, do të akuzojë ujorin që nuk kalon shumë kohë me të, dhe ujori nga ana tjetër mund ta akuzojë që është kaq shumë egoist. Por mjafton pak kohë që ti rigjesh të bashkuar

Dashi duke qënë shenjë e zjarrit,, është shumë dominues dhe pasionant, ndryshe nga ujori tolerant. Lidhja që i mban këto dy shënja provokon zili dhe është pikërisht ky ndryshim që i bën ata të ndryshëm, por edhe të ngjashëm. Fuqia e dashit dhe qetësia e ujorit do të jenë pikat e tyre të forcës. /Lajmi.net/