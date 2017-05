Ylli i Cityt e konfirmon: Unë po largohem (FOTO)

Gael Clichy ka konfirmuar lamtumirën nga Manchester City.

Mbrojtësi francez ka thënë se nga edicioni tjetër nuk do të jetë pjesë e Manchester Cityt, duke mos zbuluar destinacionin e tij të ardhshëm.

Në pyetjen e drejtuar nga tifozët në rrjetet sociale nëse do të luaj sërish me Joe Hart, ai është përgjigjur:”Unë sërish me Joe Hart? Nuk e di se në cilin ekip do të jetë ai, por unë në vitin tjetër nuk do të jem këtu”.

Clichy Manchester Cityt i është bashkuar nga Arsenali në vitin 2011./Lajmi.net/