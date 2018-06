Viçi mutant me dy këmbë /FOTO

Kjo lopë lindi një viç me vetëm dy këmbë të pasme.

Tregtari Wang Shiyouhe bleu një lopë, e cila disa javë më vonë do ti sillte një viç, që do të habiste të gjithë vendin, me formën e tij të jashtëzakonshme.

Shiyouhe, i cili është nga fshati Henan në provincën Shandong të Kinës Lindore, tha se kurrë nuk kishte parë një defekt të lindjes si ky në një viç në më shumë se një dekadë në biznes, transmeton lajmi.net.

Ndërsa viçi mund të duket si një kangur për shkak të dy këmbëve të saj, Wang thotë se ende nuk është në gjendje të ecë dhe ai do të duhet të mësojë se si.

Wang shtoi: “Është i fortë, dhe unë do ta mbaj atë për aq kohë sa të jetojë.”

Viçi gjithashtu është bërë hit në qytet, ku vendasit po vizitojnë për të parë një viç të vogël të pazakontë. /Lajmi.net/