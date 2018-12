Ushtria amerikane po praktikon që të rrëzojë çdo aeroplan të armikut në qiellin e Evropës

Ushtria amerikane po zhvendos fokusin e saj drejt përgatitjes për konflikte të fuqisë së madhe dhe në terren të Evropës, ku tensionet e larta me Rusinë janë rritur ndjeshëm nga disa vende evropiane.

Kjo përfshin vëmendjen e re ndaj mbrojtjes së ajrit me rreze të shkurtër – një aftësi të nevojshme ndaj një kundërshtari që mund të vendosë avionë tokë-sulm, veçanërisht helikopterë, dhe kontrollin e ajrit gjatë një konflikti.

Në mes të nëntorit dhe mesit të dhjetorit, Bateria C e Batalionit të Parë, Regjimenti i Artilerisë së Mbrojtjes Ajrore 174 të Gardës Kombëtare të Ohajos manovroi në të gjithë Gjermaninë juglindore për të praktikuar të shtënat e avionëve të armikut, transmeton lajmi.net.

Njësia punoi me 5,500 trupa nga 16 vende gjatë fazës së parë të Combined Resolve XI, një stërvitje dy-vjeçare e udhëhequr nga SHBA, që synonte t’i bënte forcat e SHBA-ve më vdekjeprurëse dhe përmirësimin e aftësisë së ushtrisë aleate për të punuar së bashku.

Në zonën e trajnimit të Hohenfels, ushtarët e Baterisë C angazhuan avionë të armikut simuluar me sistemet e tyre të armëve Avenger, të cilat janë sisteme të mbrojtjes ajrore me rreze të shkurtër të automjeteve që hedhin raketa Stinger.

Bateri C gjithashtu mbrojti tetë asete që njësia e tyre e komandës, Grupi i parë i blinduar i Brigadës së Bashkuar nga Divizioni i 1 Cavalry, konsiderohej ” kritik “.

Kapiteni Christopher Vasquez, komandanti i Baterisë C i cili ka vepruar si oficer i mbrojtjes ajrore të brigadës për ushtrimin, e lidhi performancën e njësisë së tij me përvojën e tij me forca të blinduara si ajo e përdorur nga ABCT 1.

“Na është dhënë një pasqyrë se si ata luftojnë, dhe se si veprojnë ata,” tha Vasquez. “Lloji i njësisë që jemi bashkëngjitur kërkon që të vendosim planin tonë të mbrojtjes ajrore, kështu që nëse nuk e kuptojmë se si manovrojnë tanke, se si e ndërtojnë, atëherë nuk mund ta bëjmë punën tonë në mënyrë efektive”.

Faza e dytë e stërvitjes, e cila do të përfshijë stërvitjet me zjarr të gjallë, do të zhvillohet nga data 13 janar deri më 25 janar 2019, në zonën e afërt të trajnimit Grafenwoehr, ku vendoset Battery C.

Njësia arriti në Evropë në fillim të këtij viti për të siguruar mbështetjen e mbrojtjes ajrore ndaj Komandës Evropiane të SHBA-së nën Iniciativën Europiane të Ndalimit.

Njësitë e artilerisë së Mbrojtjes Ajrore si 1-174 ishin për një kohë të gjatë të ngulitur në divizione të Ushtrisë, por shërbimi filloi t’i çaktivizonte ato në fillim të viteve 2000, pasi planifikuesit besonin se Forca Ajrore do të ishte në gjendje të mbante epërsi ajrore dhe të zbuste kërcënimet nga avionët e armikut.

Por Ushtria gjeti në vitin 2016 se kishte një hendek të aftësisë së mbrojtjes ajrore. Që atëherë ajo ka qenë duke u përpjekur për të korrigjuar mungesën.

Ushtarët amerikanë në Evropë kanë qenë gjithashtu duke i ripërsëritur aftësitë e mbrojtjes ajrore që u theksuan pasi kërcënimi i një lufte tokësore u zhduk në fund të Luftës së Ftohtë.

Në janar, për herë të parë në 15 vjet, Ushtria Amerikane në Evropë filloi stërvitjen me Stingers, të cilat kanë fituar vlera të reja si një armë e lehtë antiaircraft, ndërsa sistemet ajrore pa pilot shpërthenin.

Shërbimi gjithashtu kohët e fundit ka riaktivizuar Batalionin e 5-të, Regjimentin e 4-të të Artilerisë së Mbrojtjes Ajrore në Gjermaninë jugore, duke e bërë atë njësinë e parë të përhershme të artilerisë së mbrojtjes ajrore në Evropë që nga fundi i Luftës së Ftohtë. /Lajmi.net/