Telefoni i parë i disponueshëm me Android Go për 80 dollarë

Sistemi operativ Android Go është projektuar posaçërisht për smartphone të lirë me fuqi të ulët.

Në SHBA , ZTE Tempo Go tani mund të blihet tashmë. Ky është telefoni i parë në dispozicion me sistemin operativ Android Go. Android Go është një degë e Google celular sistemit operativ Android , e cila është e optimizuar për pajisje me fuqi të ulët.

ZTE Tempo Go është vetëm një pajisje të tillë. Ekrani prej 5 inç ka një rezolucion prej 854 x 480 piksele. Dizajni është i thjeshtë, korniza rreth ekranit është e trashë. Kamera ka pesë Megapixels, RAM është një GB në madhësi, memorie të brendshme prej tetë GB. Por kushton vetëm 80 dollarë amerikanë.

Kur dhe nëse ZTE Tempo Go do të jetë në dispozicion në Evropë nuk dihet akoma. Përveç ZTE , Alcatel gjithashtu prezantoi pajisjet Android Go. Nisja e shitjeve për Evropën është në shënjestër për muajin prill. Telefoni më i lirë Android Go nga Alcatel është 1C, i cili kushton 90 euro. /Lajmi.net/