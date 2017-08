Studim i ri: ‘Njerëzit janë të frikësuar nga makinat robotike’

Intel është duke vendosur baste të mëdha në teknologjinë autonome të vozitjes, jo vetëm pse gjërat si blerja e fundit prej $ 15.3 miliardë e Mobileye dhe projektet me BMW, FCA dhe Delphi, por zhvillimin e "silikonit" të vet. Siç e dimë të gjithë, teknologjia paraqet disa sfida të frikshme, dhe Intel kohët e fundit lëshoi ​​një studim me detaje se si njerëzit ndjehen në lidhje me të, transmeton lajmi.net.

Sipas Jack Weast, inxhinier kryesor i lartë dhe arkitekti i sistemeve të shefit të Grupit Autonome Intel, “njerëzit janë të frikësuar nga makina robotike”. Të paktën deri sa të fitojnë njohuri me atë që automjetet autonome.

Studimi i Ndërveprimit të Trustit Intel identifikoi shtatë fusha shqetësuese:

1. Gjykimi i njeriut kundrejt makinës.

2. Hapësira e personalizuar kundrejt mungesës së ndihmës.

3. Ndërgjegjësimi ndaj shumë informacioneve.

4. Dorëheqja kundër fitimit të kontrollit të ri.

5. Si funksionon kundrejt provave

6. Më tregoni, por më dëgjoni.

7. Makinat pasuese të rregullave kundrejt interpretimit të rregullave njerëzore.

Studimi Intel u krye me njerëz që nuk kishin eksperiencë të mëparshme me automjete autonome dhe përfshinin një udhëtim provash. Sipas Weast, “çdo pjesëmarrës i vetëm përjetoi një hap të madh në nivelin e besimit pas udhëtimit të tyre.”

Ose, siç tha futuristi Arthur C. Clarke, “çdo teknologji mjaft e avancuar është e padallueshme nga magjia”. Por sapo të shihni se si është bërë, kjo ka më shumë kuptim. /Lajmi.net/