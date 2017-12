Stavileci: Më shumë ndotin ajrin veturat, sesa ‘Kosova e Re’

Për ndotjen, ish-ministri tha se me teknologjinë e fundit, më shumë do të ndotin automjetet sesa vetë termocentrali që do të ndërtohet.“Kosova e Re” nuk e ndotët ambientin. Më shumë ndotje sjellin veturat që lëvizin nëpër rrugët e Kosovës”, ka thënë Stavileci.

Gjatë ditës së sotme është nënshkruar sot Marrëveshja Komerciale për ndërtimin e Termocentralin “Kosova e Re”, në mes të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe “Contour Global”.

Me këtë marrëveshje në Kosovë do të investohen mbi 1 miliard euro, gjë që paraqet investimin më të madh në historinë e re të Kosovës.