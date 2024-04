Kapen sërish sasi të konsiderueshme të cigareve të kontrabanduara nga Maqedonia e Veriut

Zyra e informimit të policisë kanë njoftuar se kanë sekuestruar sasi të konsiderueshme të duhanit.

Kontrabandimi i duhanit ditëve të fundit ka shënuar rritje si shkak i ndalesës së cigareve në doganat e Kosovës, kjo si arsye për ndryshimin e paketimeve, që me ligjin e ri furnitorët janë të detyruar që të vendosin përpos mbishkrimit për duhanin duhet vendosur edhe fotografi që kanë përmbajtje paralajmërimi.

Postimi i plotë:

Njësit patrulluese të Stacionit Policor për Mbikëqyrje Kufitare-Hani i Elezit, gjatë realizimit të detyrave dhe aktiviteteve policore në zonën kufitare në mes Republikës së Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, dje më 25.04.2024, në fshatin Krivenik të Hanit të Elezit, kanë vërejtur një automjet të dyshuar dhe menjëherë kanë marrë veprime për ta ndaluar.

Drejtuesi i automjetit, me të vëne re se është pikasur nga patrullat policore kufitare, ka braktisur automjetin dhe ka ikur në drejtim të territorit të Maqedonisë.

Policia ka tërhequr automjetin me targa të dhe Maqedonisë së Veriut dhe gjatë kontrollit të automjetit është vërejtur se kishte të ngarkuar:

360 pako x 800 gr = 288 kg, të llojit lord, 79 pako x 500 gr = 39.5 kg, të llojit marlboro 60 pako x 500 gr = 30 kg, të llojitl lord 60 pako x 500 gr = 30 kg të llojit dunhill 80 pako x 500 gr = 40 kg të llojit davidof 80 pako x 500 gr = 40 kg të llojit west 20 pako x 500 gr = 10 kg të llojit royal 20 pako x 500 gr = 10 kg të llojit virginia.

Gjithsej janë sekuestruar 487.5 kg duhan i gatshëm për treg. Vlera e malit dhe e akcizës mbetet të përcaktohet nga Dogana e Kosovës.

Malli dyshohet të jetë sjellë kontrabandë nga Maqedonia Veriore përmes rrugëve malore. Lidhur me rastin të gjitha veprimet janë ndërmarrë në bashkëpunim me Prokurorin e Shtetit, ku me urdhër të tij, malli i kontrabandë dhe automjeti sekuestrohen dhe dërgohen në terminalin doganor-Hani i Elezit.