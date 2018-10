Shqipëria pëson humbje nga Izraeli

Izraeli e ka mposhtur Shqipërinë me rezultat 2:0 në kuadër të Ligës së Kombeve.

Izraeli kaloi fillimisht në epërsi në pjesën e parë me anë të Tomer Hemed në minutën e 8’, ku me këtë rezultat përfundoi pjesa e parë.

Pjesa e dytë ishte përsëri në dorë të izraelitëve, pasi shënuan edhe golin e dytë me anë të Dia Saba (83’), raporton “lajmi.net”.

Shqipëria gjendet në vendin e fundit me tri pikë në Ligën C, Grupi 1, të Ligës së Kombeve, po as sa ka edhe Skocia, ndërsa grupit i prinë Izraeli me gjashtë pikë. /Lajmi.net/