Sekretet që çdo shenjë horoskopi ju fsheh!

Shumë njerëz janë supersticiozë dhe për ta çdo gjë është e shkruar në yje.

Intv.al ju sjell sekretet që çdo shenjë horoskopi ju fsheh:

Dashi: Mund të jenë shumë seriozë por pëlqejnë të bëjnë shaka kështu që mund të qeshni me lot.

Demi: Bëjnë sikur nuk kuptojnë gjatë një bisede por në të vërtetë ata e dinë se çfarë thatë, çfarë mendoni dhe çfarë kishit për drekë dje.

Binjakët: Mund t’ju lexojnë si një libër

Gaforrja: Janë një kontraditkë e bukur. Ata janë të organizuar por dembelë, janë të nxehtë por edhe të ftohtë, janë të çuditshëm por edhe me klas.

Luani: Pëlqen t’i vëzhgojë të tjerët dhe imiton çdokënd, përpara të gjithëve dhe është me të vërtetë për të qeshur.

Virgjëresha: Nuk duket si person kureshtar, por në fakt “vdes” për thashetheme dhe do të dijë gjithçka rreth jush.

Peshorja: Ata janë të fiksuar pas bërjes së listave, por ju kurrë s’do ta dini këtë.

Akrepi: Ndryshe nga ç’mendoni su je janë shumë të fortë, ata tmerrohen nga filmat e frikshëm.

Shigjetari: Ndryshte nga çfarë ata do ju tregojnë ju, këta persona kanë planifikuar çdo gjë për jetën e tyre, madje edhe emrat e fëmijëve.

Bricjapi: Janë të ngathët dhe kanë tendencën të ecin mbi gjërat e thyera, por kanë shumë vetëkontroll dhe kështu e fshehin ngathtësinë.

Ujori: Kur ju mendoni se ata po tregojnë teori të reja filozofike ata janë duke menduar se çfarë do hanë më vonë. Ata e pëlqejnë faktin që ju mendoni kështu.

Peshqit: Janë shumë miqësor me të gjithë por kanë shumë pak shokë dhe besojnë vetëm 1 person.