Rreziqet shëndetësore të shpuarjes së veshëve që u bëhen foshnjave

Kylie Jenner hapi zjarr më herët këtë javë, kur ajo postoi një video në Snapchat duke treguar pamjen e foshnjës së saj të sapolindur, Stormi.

Klipi u bë viral dhe nxiti një debat mbi mediat sociale, me komentatorët që sulmuan Jennerin për heqjen e së drejtës së Stormit për të zgjedhur nëse do të aksesor ose jo.

“Është e padrejtë ta bëni këtë zgjedhje për fëmijën tuaj”, ishin komentet e shumta që mbuluan foton e modeles, transmeton lajmi.net.

Të tjerët ngritën shqetësime shëndetësore, duke vënë në dukje se foshnjat lehtë mund të vihen me vathët.

Ajo rezulton se doktorët mund të pajtohen: Akademia Amerikane e Pediatrisë sugjeron që prindërit të mos hyjnë në fëmijët e tyre në ndonjë procedurë zgjedhore, të tilla si shpimi i veshit, derisa ata të jenë mjaft të rritur për t’u kujdesur për shëndetin e tyre.

“Nuk ka të vërtetë një moshë specifike [rekomandim për shpimin e veshit] për sa kohë që kryhet me kujdes dhe kujdeset me ndërgjegje”, thotë Dr Corey Wasserman, një pediatër në Weill Cornell Medicine dhe New York-Presbyterian.

Megjithatë, ai vë në dukje disa rreziqe, veçanërisht në foshnjat më pak se 90 ditë të rritura, sistemet e imunitetit të të cilëve janë veçanërisht të dobëta.

“Infeksioni në fëmijëri është shqetësimi nr. 1”, thotë Wasserman. “Çdo herë që një fëmijë i shëndetshëm [i moshuar më pak se 3 muaj] merr ndonjë lloj infeksioni, zakonisht kërkon pranimin në spital dhe antibiotikët për 48 orë”.

Rreziqet e tjera të shëndetit për foshnjat e që u shpuhen veshët përfshijnë reaksione alergjike ndaj metaleve ose materialeve ndaj bizhuterive të përdorura gjatë procedurës së shpimit. /Lajmi.net/