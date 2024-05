KSHZ: Dalja deri 17:00 për presidencialet 42.32, parlamentaret 46.93 për qind

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se deri në orën 17:00 kanë mbërritur të dhëna për daljen e votuesve për zgjedhjet presidenciale nga 2 mijë e 040 vendvotimeve, ku kanë votuar 42.32 për qind, ndërsa dalja për zgjedhjet parlamentare deri në këtë kohë është 46.93 për qind.

Kryetari i KSHZ-së, Aleksandar Dashtevski, tha se dalja më e madhe për momentin për zgjedhjet presidenciale është në Novaci ndërsa më e ulëta në Likovë.

“Deri në orën 17:00 të dhënat për pjesëmarrjen e votuesve për zgjedhjet presidenciale të përpunuar nga gjithsej 2.040 vendvotime. Nga numri i përgjithshëm i regjistruar në këto vendvotime 1 milion e 609 mijë e 21 votues. Kanë votuar 452 mijë e 412 votues, respektivisht 42.32 për qind. Dalja më e madhe deri tani për zgjedhjet presidenciale ka në Novaci me 66.47 për qind dhe dalja më e ulët ka në Likovë me 6.48 për qind. Krahasuar me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale 2019, kemi rritje të daljes për 7.19 për qind në këto zgjedhje, ndërsa krahasuar me rrethin e parë të zgjedhjeve presidenciale 2024 kemi rritje prej 0,001 për qind”, ka thënë Dashteski.

Po ashtu kanë mbërritur të dhëna për jehonën e votuesve për zgjedhjet parlamentare nga 1 mijë e 920 vendvotime. Nga gjithsej 1.003.459 votues të regjistruar në këto vendvotime, kanë votuar 470.950 qytetarë, ose 46.93 për qind.

Dalja më e lartë është në Krivogashtan – 79.73 për qind, ndërsa më e ulëta në Mavrovë dhe Rostushë – 22.93 për qind. Në krahasim me zgjedhjet parlamentare 2020 ka rritje 8.15 për qind.

Dalja sipas njësive zgjedhore për zgjedhjet parlamentare: Njësia Zgjedhore 1 – 53.22 për qind, Njësia Zgjedhore 2 – 41.83 për qind, Njësia Zgjedhore 3 – 51.49 për qind, Njësia Zgjedhore 4 – 48.49 për qind, Njësia Zgjedhore 5 – 47.45, Njësia Zgjedhore 6 – 34.71 për qind.

Dashtevski ka folur edhe për numrin e ankesave të parashtruara deri më tash në komisionin që ai drejton.

“Deri në këtë moment në KSHZ janë dorëzuar gjithsej 450 ankesa për mbrojtje të të drejtës zgjedhore. Prej tyre 228 janë miratuar dhe votuesve u është mundësuar ta realizojnë të drejtën e tyre të votës. 22 ankesa janë refuzuar si të parregullta, ndërsa 67 ankesa janë refuzuar. Ankesat e tjera janë duke u përpunuar”, tha ai.