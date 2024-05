Detaje nga ngjarja në Shkodër ku nëna bashkë me tre fëmijët e saj u vetëvranë duke u hedhur në lumin Buna Alma Arrazi është gruaja nga Shkodra e cila me 2 maj të këtij viti bashkë me tre fëmijët e saj, nëntë, tetë e tre vjeç janë vetëvrarë duke u hedhur nga ura në lumin Buna. Gjatë këtyre ditëve janë gjetur trupat e pajetë të fëmijëve dhe nënës, ndërsa bashkëshorti i saj Ergys Arrazi është arrestuar…