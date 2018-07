Plani i Google, kabëll nënujore nga Franca në SHBA

Google e ka bërë planin për ndërtimin e një kablle nënujore nga Franca për në SHBA.

Për ndërtimin e kabllosm do të përkujdeset ndonjë konsorcium kompanish të fuqishme.

Google kablo të tilla gjigante ka ndërtuar edhe në të tri raste të tjera, por ky do të jetë destinacioni më i gjatë.

Me këtë projekt, kompanina synon që me anë të kablove të lidhë me indernet qendrat e saj në tërë botën.