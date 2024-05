IPK rekomandoi suspendimin e një togeri: Nga sindikata e policisë thonë se është kryetari i tyre

Inspektorati Policor i Kosovës sot rekomandoi suspendimin e një togeri policor.

Menjëherë pas kësaj Sindikata e Policisë së Kosovës me një postim në rrjetin social Facebook kanë njoftuar se i përshirë në rekomandimin e IPK’së për shkarkim është kryetari i kësaj sindikate, Imer Zeqiri, shkruan lajmi.net.

Zeqiri dyshohet se me veprimet e tij ka rënë ndeshë me nenin 202 të Kodit të Procedurës Penale.

Këshilli Drejtues i kësaj sindikate thanë se distancohen nga ky rast.

Njoftimi i plotë:

Sot me datë 10.05.2024, Këshilli Drejtues i Sindikatës së Policisë së Kosovës me shqetësim ka ndjekur zhvillimet rreth perfshirjes se njërit nga anetarët e Kryesise Ekzekutive të SPK-së respektivisht Kryetarit të SPK-së në veprime të kunderligjshme, ku me rekomandim të IPK-së edhe është suspenduar Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës zt. Imer Zeqiri nën dyshimin se i njejti ka kryer vepren penale Fotografim dhe inqizime tjerat të paautorizuara nga neni 202 i KPRK-së.

Këshilli Drejtues i SPK-së distancohet nga veprimet kunderligjore të kujtdo çofshin ato, duke premtuar angazhim te plotë dhe të vazhdueshëm ne permiresimin e kushteve të punës dhe ngritjen e mirqenjes se punonjesve të PK-së. Ditëve ne vijim KD i SPK – së do te dal me njoftim shtesë rreth zhvillimeve të fundit ne SPK./Lajmi.net