Mostrat biologjike të sulmuesve të Banjskës dërgohen për ekzaminim në Finlandë: MD japin detaje

Mostrat biologjike, të cilat terroristët e Banjskës lanë në gjësendet që u gjetën në vendin e ngjarjes, janë dërguar për ekzaminim në Finlandë, meqë në Kosovë laboratori është jashtë funksionit.

Ministria e Drejtësisë ka konfirmuar këtë për Dukagjinin, duke thënë se presin që rezultatet në afat optimal. Por, kritikat e njohësve të drejtësisë shkojnë në drejtim të kësaj ministrie e kryeministrit Kurti, që nuk po funksionalizohen laboratorët, por vazhdimisht po kritikon Prokurorinë.

“Laboratori i toksikologjisë është jashtë funksioni për shkak të kushteve fizike të krijuara pas incidentit me zjarrin në fund të vitit 2023. Funksionalizimi i laboratorit është i ndërlidhur me renovimin e objektit të IML-së dhe sapo të fillojë renovimi pjesa e laboratorit do të ketë prioritet gjatë intervenimit. Mostrat biologjike të rastit Banjska janë dërguar jashtë vendit (Finlandë) në koordinim me MD-në dhe PSRK-në dhe jemi në pritje të rezultateve brenda një afati optimal”, thuhet në përgjigjen e MD-së.